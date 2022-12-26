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Менеджер А. Емельяненко прояснил ситуацию с возможной организацией боя с Джигурдой

Менеджер А. Емельяненко прояснил ситуацию с возможной организацией боя с Джигурдой
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Никита Бурчак, менеджер популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, признался, что поединок между его клиентом и и артистом Никитой Джигурдой не планировался, несмотря на повышенный интерес к нему со стороны общественности.

«Вопрос о бое с Джигурдой раскрутился настолько, что, по ходу, уже придётся его делать на самом деле (смеётся). Никто ничего не планировал, более того, мне самому прислали видео стердауна уже из пабликов в социальных сетях. А дальше все, кто решил поумничать, в очередной раз показали свои истинные лица. Тот же Толя [Сульянов]: сперва говорит, что это, мягко говоря, так себе бой, а после — почти сразу же хвастается тем, что у него на Epic FC Джигурда подрался с молодым здоровым парнем», — приводит слова Бурчака «РБК Спорт».

Александр Емельяненко рассказал, когда опасен дьявол:

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