«Один из немногих». Исмаилов назвал бойца поп-ММА, который заслуживает его уважения

Известный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где комплиментарно высказался о звезде российских поп-ММА Тимуре Никулине.



«Когда речь идёт о Hardcore, я не могу назвать это с приставкой «ПОП», так как там бьются серьёзные профессионалы. Но в один момент в ринге появился «ПОП-боец», и я ощутил это, неуважительный, глупый и не понимающий, что можно, а что – нет, а главное, с кем можно, а с кем – нет!



Могу уверенно заявить, что Тимур Никулин – один из немногих в этой сфере, кто заслуживает внимания и моего уважения! Понимает всё об уважении, красиво газует, и ничего лишнего. Тимур – красавец!» — написал Исмаилов.

Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым: