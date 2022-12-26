«Один из немногих». Исмаилов назвал бойца поп-ММА, который заслуживает его уважения
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Известный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где комплиментарно высказался о звезде российских поп-ММА Тимуре Никулине.
«Когда речь идёт о Hardcore, я не могу назвать это с приставкой «ПОП», так как там бьются серьёзные профессионалы. Но в один момент в ринге появился «ПОП-боец», и я ощутил это, неуважительный, глупый и не понимающий, что можно, а что – нет, а главное, с кем можно, а с кем – нет!
Могу уверенно заявить, что Тимур Никулин – один из немногих в этой сфере, кто заслуживает внимания и моего уважения! Понимает всё об уважении, красиво газует, и ничего лишнего. Тимур – красавец!» — написал Исмаилов.
Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым:
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