«Ему помогали подняться». Боец с семью поражениями рассказал о спарринге с Джошуа

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс (25-7, 20 KO) рассказал о спарринге с двукратным чемпионом мира и соотечественником Энтони Джошуа, состоявшемся ещё до перехода последнего в профессионалы.

«Это было давно. Я провёл около шести боёв, а он был двукратным чемпионом страны среди любителей. И мы провели спарринг. Я просто поймал его тяжёлым ударом справа, и он упал. Ему помогли подняться и увели с ринга. Тогда я не считал это каким-то достижением. Нет ничего постыдного в том, что я попал по вам.

Я не рассказывал об этом до 2016 года, пока люди не начали говорить о нашем бое. Он тогда вошёл в топ-10 рейтинга IBF, и люди смеялись надо мной», – сказал Прайс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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