Рой Джонс назвал предпочтительного соперника для Головкина после трилогии с Канело

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американский боксёр Рой Джонс-младший высказался о следующем сопернике звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина.
«Мне бы хотелось, чтобы после боя со Смитом Крис [Юбэнк] сразился с Геннадием Головкиным. Это именитый боец, и сейчас у него целых два титула [в среднем весе]. А после того, как он побьёт Головкина, он защитит пояса против Келла Брука. Хотя не нужно заглядывать в будущее», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Напомним, в сентябре Головкин потерпел второе поражение в карьере, уступив раздельным решением мексиканцу Саулю Альваресу. Юбэнк в конце января сразится с экс-чемпионом и соотечественником Лиамом Смитом (32-3-1, 19 KO).
Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Геннадия Головкина:
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