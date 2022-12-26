Рой Джонс: бой с Уайлдером не имеет смысла для Джошуа после двух поражений от Усика
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс не считает, что звёздный британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) обязан выходить на большой бой после двух поражений от украинца Александра Усика.
«Бой с Деонтеем Уайлдером после двух поражений от Усика вообще не имеет смысла. Понимаете, о чём я? Это не тот путь, по которому стоит идти. Необходимо найти бойца, не имеющего такого удара, как у Уайлдера. Нужно прийти в себя и вновь почувствовать, что вы способны побеждать.
Затем нужно комфортно провести корректировки, какие бы они ни были и кто бы вас ни тренировал. После этого уже можно говорить об Уайлдере», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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