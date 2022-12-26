Редкач: что сделал Усик в супертяжёлом весе? Побил старика Чисору и бодибилдера Джошуа

Скандальный украинский боксёр Иван Редкач, в прошлом член национальной сборной, поставил под сомнение достижения звёздного соотечественника Александра Усика (20-0, 13 KO) в супертяжёлом весе.

«Что вообще Усик сделал в супертяжёлом весе? Побил старого Чисору с 12 поражениями на тот момент? И то сделал это еле-еле. Потом побил какого-то непонятного и неизвестного парня [Чазза Уизерспуна], фамилию которого я и не выговорю. Он ни с кем не дрался из серьёзных бойцов, ну разве что побил два раза бодибилдера Джошуа.

И вот эти два боя вознесли его так высоко, что он полностью поменял свою жизнь. Он стал и политической фигурой, и углублённо верующим человеком, что просто к нему не подойти теперь. Он считает себя украинской иконой, но так нельзя делать. Надо оставаться человеком, несмотря ни на что. Ты ещё никого серьёзного не побил, чтобы вести себя таким образом», – приводит слова Редкача издание Allboxing.

Ранее в интервью Редкач дал категоричный прогноз на потенциальный мегафайт Александра Усика и британца Тайсона Фьюри, который, как ожидается, состоится в начале 2023 года.

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