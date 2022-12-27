«Такого никогда раньше не было». Чейл Соннен — о поединке в UFC 2023 года

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне авторитетный аналитик Чейл Соннен поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.



«Если Александр Волкановски будет побеждён, да в принципе если обстоятельства будут складываться против него, это будет что-то, чего никогда раньше не было», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.



Напомним, Махачев вызвал на бой Волкановски после того, как на турнире UFC 280 удушающим приёмом во втором раунде одолел бразильца Чарльза Оливейру. Александр сразу дал согласие на бой. Поединок состоится в феврале следующего года. Он пройдёт в Австралии.

Ислам Махачев пробует свои силы в спортивной гимнастике: