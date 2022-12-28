Редкач отреагировал на арест Джервонты Дэвиса перед титульным боем

Украинский боксёр Иван Редкач, в прошлом член национальной сборной, прокомментировал арест непобеждённого американского нокаутёра Джервонты Дэвиса (27-0, 25 KO). Ранее сообщалось, что он был задержан 27 декабря и сейчас находится под стражей.



«Должен ли кто-либо быть осуждён за свои ошибки в жизни? К сожалению, каждый из нас знает, как падать. Но не все знают, как протянуть руку помощи. Джервонта, трудно оставаться скромным, когда становишься знаменитым, когда становишься чемпионом», — написал Редкач у себя в социальных сетях.



Напомним, в ночь на 8 января Дэвис должен был провести бой с обладателем титула WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KO), который ради этого поединка поднимется в лёгкий дивизион (до 61,2 кг).

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