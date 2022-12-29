Гаджи Рабаданов — японскому журналисту: будет кровь, и я финиширую вашего бойца!

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгком дивизионе Bellator, поделился ожиданиями от боя с японцем Коджи Такедой. Он ответил на вопрос японского журналиста.



«Мне абсолютно без разницы, откуда мой соперник, я готов драться даже на их заднем дворе, поэтому ничуть не смущает, что он из Японии. Очень ответственно, что в Bellator сделали на меня акцент. Я сделаю всё, чтобы не подвести мою организацию. Будет бескомпромиссный бой, будет кровь, и я финиширую вашего бойца!» — сказал Рабаданов на пресс-конференции.



Гаджи Рабаданов свой последний поединок провёл на турнире Bellator 283 с американцем Бобби Кингом. Бой продлился все три раунда, и российский боец одержал победу единогласным решением судей.

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