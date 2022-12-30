Рахмонов согласится на бой с Чимаевым, если тот заменит Нила
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Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов готов принять поединок с Хамзатом Чимаевым, если тот вызовется заменить Джеффа Нила.
«Пока в поединке между Рахмоновым и Чимаевым нет смысла. Хотя если Хамзат вызовется заменить Нила, то Шавкат не откажется от этого боя. Но это крайне маловероятно», — приводит ТАСС слова представителя команды Рахмонова.
Шавкат Рахмонов должен был провести бой с американцем Джеффом Нилом на очередном турнире UFC, который пройдёт 14 января. Однако соперник казахстанца снялся с поединка из-за травмы.
На счету Шавката Рахмонова 16 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед. У Хамзата Чимаева 12 побед в 12 поединках.
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