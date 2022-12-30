Тренер Анкалаева: не вижу сейчас соперников для Магомеда

Тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, выступающего в полутяжёлом весе UFC, Сухраб Магомедов считает, что его подопечному нет соперников в промоушене.



«Самый неудобный соперник? Я вам честно скажу, я вообще не вижу соперников в данный момент для Магомеда. Иржи Прохазка? Его повалить, и он готовый. Ничего не сможет сделать», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.



В декабре Магомед Анкалаев провёл титульный поединок за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе UFC с польским бойцом Яном Блаховичем. Бой завершился ничьей раздельным решением судей.



Таким образом, пояс чемпиона остался вакантным, и за него в январе сразятся бразильский экс-чемпион Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл.

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