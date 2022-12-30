Тренер Анкалаева: Дана Уайт хотел больше шоу от Магомеда

Тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, выступающего в полутяжёлом весе UFC, Сухраб Магомедов отреагировал на критические высказывания Даны Уайта о поединке его подопечного с Яном Блаховичем.



«Дана — бизнесмен, он хочет зрелищ и, может, чего-то не получил. Может, был разочарован в Магомеде именно как в шоумене, не знаю. Сейчас же профессиональный спорт только наполовину остаётся спортом, на другую половину — шоу. Он хотел больше шоу от Магомеда. Как мы можем знать, что в голове у человека?» — рассказал Магомедов в интервью MMA.Metaratings.



В декабре Магомед Анкалаев провёл титульный бой с поляком Яном Блаховичем за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Поединок завершился ничьей раздельным решением судей.