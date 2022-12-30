Яир Родригес: шансы в бою Махачев — Волкановски — 80 на 20 в пользу Ислама

Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес поделился прогнозом на титульный поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски.



«Думаю, для Алекса это очень тяжёлый бой, во многом из-за стиля Махачева. Тем не менее я не считаю Ислама непобедимым. Если Волкановски выберет правильный план и покажет максимум умений, то сможет победить. Шансы — 80 на 20 в пользу Махачева, но это ещё может качнуться в любую сторону, многое зависит от стратегии и подготовки бойцов.



Для меня лучше, чтобы победил Волкановски. Тогда при нашей встрече он будет двойным чемпионом, это круто. Не имею ничего против обоих бойцов, уважаю и Махачева, и Волкановски. В интересах моей карьеры лучше победа Алекса, но пусть победит сильнейший», — приводит слова Родригеса MMAJunkie.



Поединок Махачева и Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284.

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