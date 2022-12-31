Гаджи Рабаданов победил Коджи Такеду единогласным решением судей

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгком весе Bellator, победил японца Коджи Такеду единогласным решением судей на турнире Bellator vs Rizin, который проходит 31 декабря в Японии.

Поединок прошёл все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу бойцу из России. Отметим, Рабаданову секундировал экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который является капитаном команды Bellator.

«Чемпионат» проводит прямую онлайн-трансляцию турнира Rizin 40.

Гаджи Рабаданов свой предыдущий поединок провёл на турнире Bellator 283 с американцем Бобби Кингом. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Всего на счету Рабаданова 19 побед в 24 поединках по правилам MMA.

RIZIN vs Bellator. Гаджи Рабаданов vs Коджи Такеда.