Царукян назвал свою главную ошибку в бою с Исмагуловым
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Рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о своём выступлении в бою с казахстанцем Дамиром Исмагуловым. Напомним, Царукян победил единогласным решением.
«Обычный трёхраундовый бой. Спокойно отработал в своей манере. Сильнее всего не понравилось, что я пытался задушить. Мне нужно было не просто спину забирать и душить, а ещё и бить.
Добивания было очень мало. С контролем было тяжело. Сначала нужно было добивание сделать, рассечь его, размягчить, а потому уже пытаться душить. Я считал, что его легче задушить, чем оказалось», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.
Ранее Царукян назвал свои максимальные результаты в жиме лёжа и приседе.
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