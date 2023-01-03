Царукян назвал свою главную ошибку в бою с Исмагуловым

Рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о своём выступлении в бою с казахстанцем Дамиром Исмагуловым. Напомним, Царукян победил единогласным решением.

«Обычный трёхраундовый бой. Спокойно отработал в своей манере. Сильнее всего не понравилось, что я пытался задушить. Мне нужно было не просто спину забирать и душить, а ещё и бить.

Добивания было очень мало. С контролем было тяжело. Сначала нужно было добивание сделать, рассечь его, размягчить, а потому уже пытаться душить. Я считал, что его легче задушить, чем оказалось», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.

Ранее Царукян назвал свои максимальные результаты в жиме лёжа и приседе.