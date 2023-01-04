«Если не хочешь, чтобы тебя ударили, не бей никого». Джамал Хилл вступился за Дану Уайта

Боец UFC Джамал Хилл вступился за президента промоушена Дану Уайта, ударившего жену на новогодней вечеринке.



«Если ты не хочешь, чтобы тебя ударили, не бей никого. Они разобрались в своих отношениях, поэтому не лезьте в их дела, будто вы все идеальные. Смешно, что я просто говорю держать руки при себе, а вы преподносите всё так, будто я оправдываю избиение женщин! Это безумие, что женщины просто хотят иметь возможность нападать на мужчин так, как им вздумается, а от нас ждут, что мы с этим смиримся и не будем отвечать», – написал Хилл в своих социальных сетях.



Ранее из-за драки с женой Уайта поддел бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя.

Какое состояние нажил глава UFC Дана Уайт: