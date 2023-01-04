«Если не хочешь, чтобы тебя ударили, не бей никого». Джамал Хилл вступился за Дану Уайта
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Боец UFC Джамал Хилл вступился за президента промоушена Дану Уайта, ударившего жену на новогодней вечеринке.
«Если ты не хочешь, чтобы тебя ударили, не бей никого. Они разобрались в своих отношениях, поэтому не лезьте в их дела, будто вы все идеальные. Смешно, что я просто говорю держать руки при себе, а вы преподносите всё так, будто я оправдываю избиение женщин! Это безумие, что женщины просто хотят иметь возможность нападать на мужчин так, как им вздумается, а от нас ждут, что мы с этим смиримся и не будем отвечать», – написал Хилл в своих социальных сетях.
Ранее из-за драки с женой Уайта поддел бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя.
Какое состояние нажил глава UFC Дана Уайт:
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