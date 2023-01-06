«Нужно запастись кислородом на пять раундов». Ислам Махачев показал, где проводит сборы

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. В геолокации снимка указано, что он был сделан в тренировочном лагере на Эвересте.
«Нужно запастись кислородом на пять раундов», — подписал фотографию Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
В настоящий момент Махачев готовится к поединку с представителем Австралии Александром Волкановски. Их бой состоится в ночь на 12 февраля этого года. В последнем бою Ислам сражался со спортсменом из Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние состоялось на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.
Волкановски показал разностороннюю работу перед боем с Махачевым:
- 6 января 2023
-
18:18
-
17:34
-
17:02
-
16:14
-
15:40
-
14:59
-
13:48
-
13:06
-
12:33
-
12:00
-
11:28
-
10:46
-
10:14
-
09:19
- 5 января 2023
-
23:40
-
22:44
-
22:17
-
21:35
-
20:50
-
20:01
-
19:18
-
18:20
-
17:18
-
16:52
-
15:54
-
15:04
-
14:55
-
14:42
-
13:49
-
13:47
-
13:10
-
12:56
-
12:34
-
11:50
-
10:52