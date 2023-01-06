«Нужно запастись кислородом на пять раундов». Ислам Махачев показал, где проводит сборы

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. В геолокации снимка указано, что он был сделан в тренировочном лагере на Эвересте.



«Нужно запастись кислородом на пять раундов», — подписал фотографию Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

В настоящий момент Махачев готовится к поединку с представителем Австралии Александром Волкановски. Их бой состоится в ночь на 12 февраля этого года. В последнем бою Ислам сражался со спортсменом из Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние состоялось на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.

Волкановски показал разностороннюю работу перед боем с Махачевым: