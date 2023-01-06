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Брайс Митчелл: у меня было $ 2 тыс. перед боем с Топурией

Брайс Митчелл: у меня было $ 2 тыс. перед боем с Топурией
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Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл рассказал, что финансовое положение повлияло на его согласие принять бой с Илией Топурией.

«Не скажу, что был вынужден принять бой только из-за денег. Я бы не умер с голоду, все мои счета были бы оплачены. Но мне не хотелось жить до февраля на $ 2 тыс. А если бы бой в феврале не состоялся? Но не могу сказать, что деньги вообще не имели значения, это была бы ложь. Я был уверен и ждал бонуса за победу.

Что касается финансов, то я инвестирую. Я не зол из-за финансового положения, я счастлив. Но всё равно побаивался, была неопределённость. В итоге я взял бой тогда, когда не следовало», — приводит слова Митчелла ESPN.

В декабре Митчелл проиграл Топурии на турнире UFC 282.

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