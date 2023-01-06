Ислам Махачев назвал любимого бойца в ММА

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев назвал своего любимого бойца в ММА.



«Мой любимый боец — Фрэнки Эдгар. Он побил много крутых парней. Эдгар всегда был маленьким и бил больших ребят», — сказал Махачев в интервью Савфану Ахмедмиа.



Фрэнки Эдгар в 2010 году стал чемпионом UFC в лёгком весе, выиграв единогласным решением судей у Би-Джей Пенна, после чего провёл три успешные защиты титула. В ноябре прошлого года 41-летний Эдгар объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА, проиграв нокаутом Крису Гутьерресу.



Ислам Махачев в октябре прошлого года стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, одержав победу удушающим приёмом над Чарльзом Оливейрой.



В ночь на 12 февраля Махачев проведёт первую защиту титула в поединке с Алексом Волкановски.