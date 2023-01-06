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Ислам Махачев назвал любимого бойца в ММА

Ислам Махачев назвал любимого бойца в ММА
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев назвал своего любимого бойца в ММА.

«Мой любимый боец — Фрэнки Эдгар. Он побил много крутых парней. Эдгар всегда был маленьким и бил больших ребят», — сказал Махачев в интервью Савфану Ахмедмиа.

Фрэнки Эдгар в 2010 году стал чемпионом UFC в лёгком весе, выиграв единогласным решением судей у Би-Джей Пенна, после чего провёл три успешные защиты титула. В ноябре прошлого года 41-летний Эдгар объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА, проиграв нокаутом Крису Гутьерресу.

Ислам Махачев в октябре прошлого года стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, одержав победу удушающим приёмом над Чарльзом Оливейрой.

В ночь на 12 февраля Махачев проведёт первую защиту титула в поединке с Алексом Волкановски.

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