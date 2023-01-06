Ислам Махачев назвал любимого бойца в ММА

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев назвал своего любимого бойца в ММА.
«Мой любимый боец — Фрэнки Эдгар. Он побил много крутых парней. Эдгар всегда был маленьким и бил больших ребят», — сказал Махачев в интервью Савфану Ахмедмиа.
Фрэнки Эдгар в 2010 году стал чемпионом UFC в лёгком весе, выиграв единогласным решением судей у Би-Джей Пенна, после чего провёл три успешные защиты титула. В ноябре прошлого года 41-летний Эдгар объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА, проиграв нокаутом Крису Гутьерресу.
Ислам Махачев в октябре прошлого года стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, одержав победу удушающим приёмом над Чарльзом Оливейрой.
В ночь на 12 февраля Махачев проведёт первую защиту титула в поединке с Алексом Волкановски.
- 6 января 2023
-
18:18
-
17:34
-
17:02
-
16:14
-
15:40
-
14:59
-
13:48
-
13:06
-
12:33
-
12:00
-
11:28
-
10:46
-
10:14
-
09:19
- 5 января 2023
-
23:40
-
22:44
-
22:17
-
21:35
-
20:50
-
20:01
-
19:18
-
18:20
-
17:18
-
16:52
-
15:54
-
15:04
-
14:55
-
14:42
-
13:49
-
13:47
-
13:10
-
12:56
-
12:34
-
11:50
-
10:52