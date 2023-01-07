Мухаммад: дайте мне Чимаева! Думаю, Хамзат — более сильный боец, чем Леон Эдвардс

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался о возможном поединке со шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.
«Определённо, я хотел бы бой с Эдвардсом, но меня больше всего привлекает поединок с Хамзатом Чимаевым. Думаю, это был бы более крупный бой, он сильнее Леона. Я хочу быть чемпионом и для моих целей, конечно, лучше получить бой с Эдвардсом. Если честно, я думаю, что с ним будет легче, чем с Чимаевым.
Но дайте мне Хамзата. Парня считают лучшим в мире, но я вижу способы победить и знаю, что могу выиграть у него. Поэтому хочу бой с Чимаевым», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.
Белал Мухаммад в своём последнем поединке в октябре прошлого года выиграл техническим нокаутом у Шона Брэди. Всего у Белала 22 победы и три поражения в ММА.
Хамзат Чимаев остаётся непобеждённым бойцом, у него 12 побед в 12 боях.
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