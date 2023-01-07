Порье оценил перспективы Волкановски в бою с Махачевым
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в лёгком весе UFC оценил перспективы австралийского чемпиона полулёгкого веса Алекса Волкановски в поединке с Исламом Махачевым.
«Я думаю, что в лёгком весе Волкановски будет немного мелковат, но у него всё равно есть шансы победить. Он способен это сделать. Алекс, конечно, будет меньше Махачева. Ислам — большой, крепкий и мощный боец», — заявил Порье в интервью YouTube-каналу BroBible.
Титульный поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте.
Ислам Махачев выиграл 23 боя из 24 в ММА, у Волкановски 25 побед в 26 поединках.
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