Порье высказался о роли резервного бойца для поединка Махачева и Волкановски

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Дастин Порье заявил, что готов выступить в качестве резервного бойца для чемпионского поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, который состоится 12 февраля в Перте (Австралия).

«Я бы сказал: «Никогда не говори никогда». Хотя UFC ещё не связывались со мной», – сказал Порье в интервью YouTube-каналу BroBible.

В своём последнем бою на UFC 281 в ноябре Порье досрочно остановил бывшего чемпиона Bellator и соотечественника Майкла Чендлера, «задушив» его в третьем раунде и закрыв поражение в титульном поединке против бразильца Чарльза Оливейры на UFC 269.

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