Тренер Махачева оценил его шансы на досрочную победу в бою с Волкановски

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, оценил его шансы на досрочную победу в поединке против австралийца Алекса Волкановски, который состоится 11 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).
«Я ожидаю, что в конечном итоге Ислам Махачев станет лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории. И это произойдёт после того, как он победит Алекса. Вот чего я ожидаю. Но всё произойдёт не так, как думают люди, надеющиеся на досрочную остановку. Мне это не нравится. Грядёт пятираундовая война», – сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.
Поединок против Волкановски станет для 31-летнего Махачева дебютной защитой титула, завоёванного в октябре на турнире UFC 280.
Волкановски показал разностороннюю работу перед боем с Махачевым
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