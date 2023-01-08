Мендес не уверен, что Хабиб будет секундировать Махачеву во время боя с Волкановски

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес, работавший с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, заявил, что не знает, будет ли его экс-подопечный секундировать Исламу Махачеву в поединке с Алексом Волкановски.



По информации Yahoo Sports, Хавьер Мендес сказал, что не уверен, будет ли Хабиб Нурмагомедов находиться в углу Ислама Махачева во время боя с Алексом Волкановски, а также сообщил, что бойцы вместе тренировались в Дагестане.



Ранее Мендес подтвердил информацию о том, что Хабиб Нурмагомедов по семейным причинам принял решение полностью уйти из ММА.



Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284.

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