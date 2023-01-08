Экс-бойцу UFC грозит до 50 лет тюрьмы за убийство

46-летний бывший боец смешанных единоборств Фил Барони доставлен в государственную тюрьму в Тепике (Мексика). Слушание по его делу начнётся 9 января, сообщает журналист Карлос Контрерас Легаспи на своей странице в социальных сетях.



Напомним, в начале января Барони был арестован по обвинению в убийстве своей девушки. Она была найдена мёртвой в отеле, а Фил сам явился в полицейский участок. В отчёте полиции сообщалось, что Барони был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



Бывшему бойцу грозит от 30 до 50 лет тюремного заключения.



Фил Барони выступал в таких промоушенах, как UFC, Pride, Bellator, One FC и ряде других. Всего на его счету 16 побед и 19 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

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