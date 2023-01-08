«В домашних условиях не повторять». Махачев показал, как отдыхает после тренировок

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев продолжает подготовку к поединку с австралийцем Алексом Волкановски и время от времени делится хроникой бойцовских будней.

Так, на этих выходных Махачев посетил банный комплекс, впечатлениями от которого поделился на видео.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 11 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284. Выступление станет для 31-летнего Махачева дебютной защитой титула, завоёванного в октябре на турнире UFC 280. Волкановски, в сентябре отметивший 34-летие, во второй раз выступит в рамках лёгкого дивизиона UFC.

Ранее в интервью Хавьер Мендес, тренер Махачева, оценил его шансы на досрочную победу в бою с Волкановски.