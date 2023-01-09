Корешков: уход Хабиба никак не отразится на его команде

Российский боец Bellator Андрей Корешков высказался об уходе Хабиба Нурмагомедова из MMA.



«У решения Хабиба может быть много факторов. Как спортсмен он себя реализовал. Его можно назвать самым успешным спортсменом на данный момент, в плане того, как была построена его карьера. Он прошёл свой путь без единого поражения, стал чемпионом UFC и провёл три успешных защиты. На тот момент он победил всех сильнейших. В плане спорта ему уже никому не нужно ничего доказывать. Что касается его тренерской карьеры, то он сделал чемпионом UFC Ислама Махачева и чемпионом Bellator Усмана Нурмагомедова. Много ребят из его зала выступают в этих двух сильнейших промоушенах.



Он много добился во всех аспектах этого вида спорта, открыл свой промоушен, где выступают его ребята, открыл академию имени своего отца. Недавно его признали тренером года. Он сделал всё, что мог и понял, что в этом направлении уже не сможет добиться большего, поэтому решил переключиться на другую деятельность. Может быть, он будет больше уделять внимания семье. Мне кажется, он дома почти не бывал, потому что постоянно ездил на турниры и различные мероприятия. Теперь он решил восполнить этот недостаток.



Если он принял такое решение, значит он сможет сам его обосновать и в ближайшее время это сделает. Не думаю, что это решение как-то отразится на его команде. Методика отработана, есть люди, которым он может довериться. Тот же Ислам Махачев способен руководить всем тренировочным процессом. Но при этом вряд ли Хабиб полностью отойдёт от дел. Наверняка, будет сам тренироваться, присутствовать и в чём-то помогать. Не думаю, что на ребятах из его команды это плохо скажется», – приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.