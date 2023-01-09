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«Тело нуждается в этом». Хабиб Нурмагомедов показал список упражнений на каждый день

«Тело нуждается в этом». Хабиб Нурмагомедов показал список упражнений на каждый день
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками списком физических упражнений, которые желательно выполнять каждый день.

«20 минут бег, 10 минут лестницы, 30 минут качки. 60 минут ежедневно. Тело нуждается в этом. Не ленись», – написал Нурмагомедов.

Напомним, в начале января 2023 года Нурмагомедов дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорится о его уходе. За время карьеры в ММА он провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесем Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.

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