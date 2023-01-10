Хукер: снимаю шляпу перед Махачевым за согласие на поединок с Волкановски

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер оценил решение россиянина Ислама Махачева провести защиту титула в поединке с Алексом Волкановски.



«Сразу после победы над Оливейрой Махачев взял микрофон и согласился на бой с новым соперником, к тому же на его территории. Исламу придётся пролететь большое расстояние, и обычно его команда не идёт на такой риск. Так что я снимаю шляпу перед Махачевым за его решение, потому что его ждёт адски тяжёлый поединок. Волкановски трудно перевести в партер и ещё сложнее там удержать, это будет тяжёлый вечер», — рассказал Хукер в интервью YouTube-каналу Freestyle Bender.



Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски состоится в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284.