Комментатор UFC назвал самый страшный нокаут, который ему доводилось видеть

Комментатор UFC Джон Аник рассказал о самом запоминающемся нокауте, который ему довелось видеть в смешанных единоборствах.
Аник отметил победу камерунского чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну над Алистаром Оверимом в 2017 году на турнире UFC on Fox 23. Поединок завершился досрочно в первом раунде.
«Когда Фрэнсис Нганну нокаутировал Алистара Оверима, я думал, что Оверим умер, настолько это был страшный нокаут. Я не думал, что он сможет вернуться после этого. Выглядело так, будто у него сломана шея. Я видел много профессиональных спортсменов, и могу сказать, что Нганну — уникум», — рассказал Аник в подкасте Believe you me.
Ранее сообщалось, что Нганну в этом месяце может стать свободным агентом, так как его контракт с UFC истекает.
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