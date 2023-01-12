«Я всё испортил». Бен Аскрен рассказал, что заставило его завершить карьеру в MMA

Бывший боец UFC Бен Аскрен рассказал, что его поражение Хорхе Масвидалю повлияло на его решение уйти из ММА.

В апреле 2021 года он дебютировал в боксе в поединке с YouTube-блогером Джейком Полом, проиграв нокаутом в первом раунде.

«Я был непобеждённым, меня не пускал в UFC Дана Уайт, и вот, наконец, я ворвался туда. Всё, что мне нужно было сделать, это победить Хорхе Масвидаля, чтобы получить шанс на титул. А я всё испортил.

Бой с Полом? К сожалению, реальность ситуации такова, что Джейк Пол оказался гораздо лучшим боксёром, чем я ожидал. Я был после операции на бедре, я был очень толстым и только возвращался в форму. В моей карьере было очень мало моментов, когда я не стремился провести тейкдаун. Это была моя стратегия. Бокс никогда не был моей сильной стороной. Я надеялся, что он отстой, думал, что он ударит меня, это будет не больно, он выдохнется, и я его побью. Я ошибся в этой игре», — приводит слова Аскрена BJ Penn.

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