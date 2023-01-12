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Комментатор UFC: отсутствие Хабиба в углу не будет критичным для Махачева

Комментатор UFC: отсутствие Хабиба в углу не будет критичным для Махачева
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Комментатор UFC Джон Аник поделился мнением о том, повлияет ли отсутствие экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски.

«Думаю, Хавьер Мендес был объединяющей силой в команде и, мне кажется, отсутствие Хабиба в углу не будет критичным для Махачева. Во всяком случае в бою с Волкановски. Многие идут на жертвы. Меня не бывает дома неделю, я звоню жене и говорю, что в другом городе работаю над озвучкой. У многих из нас случаются тяжёлые разговоры с семьёй, а у профессиональных спортсменов всё ещё сложнее», — сказал Аник в подкасте Майкла Биспинга.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов принял решение окончательно уйти из ММА.

Титульный поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.

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