Умар Нурмагомедов сравнил Ислама Махачева с трактором

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Ислама Махачева с Алексом Волкановски.



«Думаю, что Ислам финиширует Волкановски. Его мощь, как бы сказать, его мощь напоминает трактор. Он очень крутой», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.



Титульный поединок за пояс чемпиона в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым с австралийским бойцом, обладателем пояса в полулёгкой весовой категории Алексом Волкановски станет главным событием турнира UFC 284, который пройдёт 12 февраля в Австралии.



Умар Нурмагомедов свой следующий поединок проведёт на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217 15 января с Раони Барселосом.