Источник: Анкалаев может вновь получить титульный бой
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев может получить ещё одну попытку побороться за титул чемпиона в полутяжёлом весе UFC, сообщает известный инсайдер Бретт Окамото.
«Сомневаюсь, что нас ждёт ещё один бой между Анкалаевым и Блаховичем. Дана Уайт был недоволен тем, как всё прошло, поэтому сразу предложил новый бой. Не думаю, что он захочет повторять поединок, который ему не понравился. Думаю, и Анкалаев, и Блахович получат других соперников. И я предполагаю, что Анкалаев получит ещё один титульник», — приводит слова Окамото MMA News.
Бой между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем в декабре завершился ничьей раздельным решением судей. Титул остался вакантным и в январе за него сразятся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.
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