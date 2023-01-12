Мендес высказался о шансах Махачева в бою с Волкановски при отсутствии Хабиба в углу

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес ответил на вопрос об отсутствии бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на поединке Ислама Махачева с Александром Волкановски. Ранее стало известно, что Хабиб принял решение уйти из ММА. По словам Мендеса, это решение Хабиба ничего не меняет, так как Махачев всё равно прекрасно понимает, что нужно делать.



«Я бы хотел, чтобы он там был. При этом я считаю, что ничего такого не случится из-за того, что его не будет. Ведь Ислам Махачев отлично знает эту игру. Он понимает, что нужно делать», — сказал Мендес на канале Submission Radio в YouTube.



Титульный поединок Махачева с Волкановски пройтёт в ночь на 12 февраля. Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 284 в Австралии.

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