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Копылов: победитель боя Махачев – Волкановски будет лучшим вне зависимости от веса

Копылов: победитель боя Махачев – Волкановски будет лучшим вне зависимости от веса
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в UFC, поделился ожиданиями от поединка за титул чемпиона промоушена в лёгком весе между его соотечественником Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски. Он состоится в ночь на 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284 в Австралии.

«Я очень ждал, когда Ислам дрался с Чарльзом Оливейрой, а теперь ещё больше жду боя с Волкановски. Всегда интересно наблюдать за земляками в таких серьёзных противостояниях. Для меня это будет самый ожидаемый бой. Думаю, его победитель на сто процентов будет по праву считаться лучшим бойцом вне зависимости от веса», – приводит слова Копылова MMA.Metaratings.ru.

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