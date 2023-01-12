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Соннен предположил, что чемпион UFC Ислам Махачев может завершить карьеру

Соннен предположил, что чемпион UFC Ислам Махачев может завершить карьеру
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Бывший боец UFC, ныне известный эксперт Чейл Соннен предположил, что после поединка с австралийцем Александром Волкановски россиянин Ислам Махачев может подумать о завершении карьеры.

«Судя по некоторым заявлениям, Хабиб хочет сбавить обороты и побыть со своей семьёй. Что ж, мы все это понимаем. Но бизнес никуда не делся. Ислам Махачев будет драться с чемпионом. Что это означает? То, что он [Хабиб] уходит из индустрии. Его не будет с Исламом. Не будет в лагере. Готов ли Ислам к этому?

Хабиб справился с этим [потерей отца]. Он понимал, что у него есть обязательства, понимал, что нужно довести это до конца, а после можно и уйти. Но разве это чувствует сейчас Ислам? Что будет, когда бой закончится? Этот вопрос меня волнует.

Хабиб был в таком же положении и довёл дело до конца. Он попрощался. Ислам сейчас находится в очень похожей ситуации. Как он собирается реагировать? Это интересно. Время покажет», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

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