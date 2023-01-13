Мендес — о бое Махачева и Волкановски: готовлюсь к пятираундовой битве

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о предстоящем поединке Ислама Махачева с Александром Волкановски.
«Я всегда думаю о пяти раундах и не вижу досрочного финиша заранее. Если будет остановка, то будет здорово. Я же готовлюсь к пяти раундам. Всё, что меньше, будет дискредитировать то, какой Алекс великий чемпион. А он великий чемпион. Если же я буду делать такие заявления, то это будет неуважением к Алексу, а я должен его уважать. Это нужно в том числе и мне. Ислам может говорить что угодно, как и другие тренеры. Но я готовлюсь к пятираундовой битве с великим чемпионом», — сказал Мендес на канале Submission Radio в YouTube.
Титульный поединок Махачева с Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля. Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 284 в Австралии.
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