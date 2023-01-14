Тренер Махачева: нужно быть глупцом, чтобы недооценивать Волкановски

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, считает, что MMA-общественность недооценивает его соперника австралийца Алекса Волкановски.
«Волкановски – вызов, и я не понимаю тех, кто считает иначе. Этот парень – победитель. Пересмотрите его последний бой с Максом Холлоуэем. Чёрт… Как вообще можно недооценивать такого бойца? Нужно быть и вправду глупцом. Помимо всего, он ещё и лидер рейтинга pound-for-pound. Он что, случайно обошёл всех остальных? Нужно относиться к нему уважительно», – сказал Мендес в интервью Submission Radio.
Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.
Волкановски показал разностороннюю работу перед боем с Махачевым:
- 14 января 2023
-
19:33
-
19:04
-
18:10
-
17:57
-
17:41
-
16:50
-
15:54
-
14:57
-
14:31
-
13:37
-
12:52
-
11:56
-
11:15
-
11:13
-
10:23
-
09:41
-
09:15
-
00:50
- 13 января 2023
-
23:21
-
21:56
-
21:08
-
20:53
-
20:29
-
19:03
-
19:01
-
18:20
-
18:05
-
17:41
-
16:55
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
14:49
-
14:28
-
13:35