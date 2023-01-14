Тренер Махачева: нужно быть глупцом, чтобы недооценивать Волкановски

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, считает, что MMA-общественность недооценивает его соперника австралийца Алекса Волкановски.

«Волкановски – вызов, и я не понимаю тех, кто считает иначе. Этот парень – победитель. Пересмотрите его последний бой с Максом Холлоуэем. Чёрт… Как вообще можно недооценивать такого бойца? Нужно быть и вправду глупцом. Помимо всего, он ещё и лидер рейтинга pound-for-pound. Он что, случайно обошёл всех остальных? Нужно относиться к нему уважительно», – сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.

Новость по теме Экс-боец UFC назвал единственного легковеса, способного победить Махачева

Волкановски показал разностороннюю работу перед боем с Махачевым: