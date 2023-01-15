«Бизнес наступает». Хабиб опубликовал фото брата Умара и Даны Уайта

Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова на UFC Vegas 67.
Умар Нурмагомедов в рамках основного карда турнира встречался с бразильским бойцом Раони Барселосом и выиграл нокаутом в первом раунде.
«Если вы не знали кто это, то теперь знаете. Бизнес наступает», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях, прикрепив фото Умара Нурмагомедова с президентом UFC Даной Уайтом.
Умар Нурмагомедов и Дана Уайт
На счету Умара Нурмагомедова 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед. Российский боец входит в топ-15 рейтинга UFC в легчайшем весе. Чемпионом дивизиона на данный момент является Алджамейн Стерлинг.
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