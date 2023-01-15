Василевский: у Умара есть все шансы получить чемпионский бой в UFC. Есть команда, Хабиб

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о перспективах Умара Нурмагомедова получить чемпионский бой от UFC.
«Для титульника Умар провёл ещё не так много боёв в UFC, о чемпионском поединке говорить рано. Но перспективы на чемпионский бой вполне есть, потому что есть команда, есть Хабиб. Есть проторенная дорожка к чемпионскому поясу — и не одна. Поэтому все шансы есть», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Умара Нурмагомедов встретился на турнире UFC Vegas 67 с бразильцем Раони Барселосом. Бой прошёл в рамках основного карда турнира и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
Для Умара Нурмагомедова это уже 16-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах и 16-я победа. Боец также стал обладателем бонуса за лучшее выступление на турнире.
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