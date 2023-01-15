Экс-чемпион мира по боксу: Нганну не выживет в ринге против любого известного бойца

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне комментатор, британец Тони Беллью отреагировал на уход из UFC звёздного камерунского тяжеловеса Фрэнсиса Нганну, оставившего титул из-за финансовых разногласий с промоушеном.

«Ужасно жаль! Он не выживет в боксёрском ринге против любого сколь-нибудь известного бойца. Нганну – лучший тяжеловес в смешанных единоборствах, и ему нужно оставаться в рамках своей дисциплины», – написал Беллью в социальных сетях.

Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана.

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