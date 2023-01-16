Иван Редкач: я завязал с боксом

Известный украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что принял решение завязать с боксом.

«В боксе много подлых людей, которые разрушают жизнь спортсменов и разбивают их мечты. Мне больно, я завязал с боксом. Я был верен боксу. Но когда у боксёра связаны руки, он не может драться», — написал Редкач.



В общей сложности Редкач провёл 31 бой в профессиональном боксе. Иван добыл 23 победы (18 нокаутом), потерпел шесть поражений. Один поединок с его участием завершился вничью, ещё один был признан несостоявшимся. Сейчас Редкачу 36 лет.



Ранее Редкач поставил под сомнение достижения звёздного соотечественника Александра Усика (20-0, 13 KO) в супертяжёлом весе.