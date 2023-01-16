Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен предположил, почему Хабиб Нурмагомедов принял решение уйти из ММА

Соннен предположил, почему Хабиб Нурмагомедов принял решение уйти из ММА
Комментарии

Бывший боец UFC, ныне известный эксперт Чейл Соннен поделился мнением об уходе бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова из ММА.

«Хабибу надоели путешествия, он больше не хочет путешествовать. И как же я это понимаю! Это непросто, когда у тебя есть семья. Это действительно трудно. У него есть парни, имеющие контракты со всеми крупными промоушенами. Он строит крупную организацию с Eagle FC — они ведут бизнес на двух континентах», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

В начале января 2023 года Хабиб дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось о его уходе.

«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новой видеозаписью:

Хабиб построил империю, работающую без него. Орёл — идеальный руководитель Хабиб построил империю, работающую без него. Орёл — идеальный руководитель
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023