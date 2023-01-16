Соннен предположил, почему Хабиб Нурмагомедов принял решение уйти из ММА
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Бывший боец UFC, ныне известный эксперт Чейл Соннен поделился мнением об уходе бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова из ММА.
«Хабибу надоели путешествия, он больше не хочет путешествовать. И как же я это понимаю! Это непросто, когда у тебя есть семья. Это действительно трудно. У него есть парни, имеющие контракты со всеми крупными промоушенами. Он строит крупную организацию с Eagle FC — они ведут бизнес на двух континентах», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.
В начале января 2023 года Хабиб дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось о его уходе.
«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новой видеозаписью:
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