«Описание за вами». Усман Нурмагомедов показал фото с Махачевым и Хабибом

Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией. На снимке также присутствуют действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и бывший чемпион в том же весе Хабиб Нурмагомедов.



«Описание за вами», — подписал фото Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире Bellator 288, Нурмагомедов встречался с действующим чемпионом промоушена в лёгком весе, представителем Бразилии Патрики Фрейре. Поединок закончился победой Усмана единогласным решением (50-45, 50-44, 50-44). Таким образом, россиянин завоевал титул в лёгком весе.

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса промоушена Bellator: