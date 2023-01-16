«Описание за вами». Усман Нурмагомедов показал фото с Махачевым и Хабибом
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Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией. На снимке также присутствуют действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и бывший чемпион в том же весе Хабиб Нурмагомедов.
«Описание за вами», — подписал фото Усман.
Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире Bellator 288, Нурмагомедов встречался с действующим чемпионом промоушена в лёгком весе, представителем Бразилии Патрики Фрейре. Поединок закончился победой Усмана единогласным решением (50-45, 50-44, 50-44). Таким образом, россиянин завоевал титул в лёгком весе.
Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса промоушена Bellator:
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