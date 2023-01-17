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Мухаммад: Волкановски не представляет, что это такое, когда тебя удерживает Махачев

Мухаммад: Волкановски не представляет, что это такое, когда тебя удерживает Махачев
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Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад высказался о шансах Алекса Волкановски в титульном поединке с Исламом Махачевым.

«Многие просто недооценивают, насколько хорош Ислам. Все думали, что у него может быть лишь один путь к победе в поединке с Чарльзом Оливейрой — повалить и удерживать, думали, что Ислам не может его нокаутировать. Но Махачев не только перебивал его, но и отлично защищался.

Скорее всего, Алекс будет быстрее, помните его комбинации с Холлоуэем? Волкановски тогда был очень уверен в себе. Для Ислама это будет, конечно, непростой бой. Но Волкановски не знает, что это такое, когда тебя удерживает Махачев», — рассказал Мухаммад в разговоре с YouTube-каналом Best of MMA.

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