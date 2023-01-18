Молдавский 10 марта проведёт реванш с Линтоном Васселлом

Бывший временный чемпион Bellator в тяжёлом весе Валентин Молдавский встретится с Линтоном Васселлом 10 марта на турнире Bellator 292, сообщает Sherdog.



Это будет уже второй бой с участием этих спортсменов. Молдавский и Васселл впервые встретились в марте 2019 года на турнире Bellator 218. В том бою после трёх раундов судьи отдали победу Валентину Молдавскому.



Всего на счету Валентина Молдавского 12 побед и два поражения. 39-летний Васселл одержал 22 победы и потерпел восемь поражений.



Последний бой Молдавского был признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны россиянина в первом раунде поединка с представителем США Стивом Моури.

Молдавский выступает в Bellator с сентября 2018 года, имея в своём активе шесть побед и одно поражение. Валентин в своём последнем бою на турнире Bellator 273 в январе единогласным решением уступил действующему чемпиону организации, американскому ветерану Райану Бейдеру.