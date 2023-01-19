Рафаэль Физиев отреагировал на обвинения в отказе платить долг за аренду дома в Таиланде
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Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны тренировочной команды Phuket Top Team. Ранее команда заявила, что Физиев задолжал ей за аренду дома в Таиланде.
«На мой взгляд, дело не в деньгах, он [владелец команды] просто хочет использовать это, чтобы втоптать моё имя в грязь. Мне всё равно, верит ли ему кто-нибудь. Я заработал 250 000 долларов только на бонусах [в UFC], неужели вы думаете, что я не заплатил бы долг, если бы действительно был должен?» — написал Физиев в своих социальных сетях.
В следующем поединке Физиев встретится с американцем Джастином Гэтжи. Бой пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 286.
Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:
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