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Тренер: Фрэнк Мартин готов выступать против элитных боксёров лёгкого веса

Тренер: Фрэнк Мартин готов выступать против элитных боксёров лёгкого веса
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Деррик Джеймс, являющийся тренером легковеса Фрэнка Мартина (17-0, 12KO), выразил мнение, что его подопечный готов сражаться против лучших боксёров.

«По моему мнению, Деррик готов выступать против элитных боксёров лёгкого веса. Но ему в таких противостояниях нужно быть чуть глубже, владеть большими знаниями, а также показывать свой интеллект», – приводит слова Джеймса издание BoxingScene.

Американский наставник также известен другими подопечными: Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO), ставший абсолютным чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг), и Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO), объединивший титулы WBC, WBA Super и WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Тем временем 28-летний Мартин стал обязательным претендентом на титул WBA.

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