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Леон Эдвардс не исключает, что снова нокаутирует Камару Усмана

Леон Эдвардс не исключает, что снова нокаутирует Камару Усмана
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Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс сомневается, что его будущий соперник Камару Усман изменит тактику в реванше.

«Думаю, Усман всё равно не станет другим бойцом. Даже в нашем втором поединке он был всё тем же Усманом. Возможно, поначалу он сможет хорошо защищаться, но когда усталость побеждает, то начинаешь возвращаться к старым привычкам. Так что, возможно, я снова использую тот же удар, буду отрабатывать его ещё больше. Кроме того, буду готовиться к его борьбе. Мы же все знаем, что это будет его план на бой», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу Best of MMA.

В августе прошлого года встреча Леона Эдвардса и Камару Усмана завершилась победой британского бойца нокаутом в пятом раунде. Таким образом, Эдвардс стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

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